جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القوائم لفرعي “التنمية وبناء الدولة” و”الفنون”

أبوظبي – الغد – أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب أمس عن القوائم الطويلة لفرعي “التنمية وبناء الدولة” و”الفنون والدراسات النقدية”، ضمن دورتها الخامسة عشرة لعام 2020-2021 اللتين استقبلتا معاً 461 ترشيحاً من مختلف الدول العربية.

وقد حصل فرع “التنمية وبناء الدولة” على 11 % من إجمالي الترشيحات الواردة للدورة الخامسة عشرة من الجائزة، بما يعادل 262 ترشيحاً، واشتملت قائمته الطويلة على ثمانية أعمال لمؤلفين من ست دول عربية، هي: الأردن، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والمغرب وتونس. وتضم القائمة الطويلة العناوين التالية:

“الغوص بو سبعة أرزاق” للكاتب الإماراتي أحمد محمد بن ثاني، والصادر عن أوستن ماكولي بابليشرز العام 2019، “الانتقال إلى الديموقراطية: ماذا يستفيد العرب من تجارب الآخرين؟” للأستاذ د. علي الدين هلال، من مصر، الصادر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب العام 2019، “بنت شيخ العربان” للكاتبة المصرية ميرال الطحاوي، والصادر عن دار العين للنشر العام 2020، “صورة المرأة في رحلات الغربيين إلى وسط الجزيرة العربية منذ مطلع القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين” للكاتبة السعودية دلال بنت مخلد الحربي، والصادر عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية عام 2020، “من أجل إعادة تشغيل العقل التاريخي العربي” للباحث التونسي د. مختار الفجاري، والصادر عن منشورات التاريخية الإسلامية العام 2020، “موقع ساروق الحديد الأثري في إمارة دبي، صورة من حضارة الألف الأول قبل الميلاد” للباحث الأردني د. رافع محيميد حراحشة، والصادر عن دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع العام 2019، “القرآن وماهية التغيير (النص الديني – الإنسان)” للباحث المغربي د. إدريس حمادي، والصادر عن دار الروافد الثقافية ناشرون – ابن النديم للنشر والتوزيع العام 2020، “تراث الاستعلاء بين الفولكلور والمجال الديني” للباحث سعيد المصري، من مصر، والصادر عن دار بتانة للنشر والتوزيع العام 2019.

واستقبل فرع الفنون والدراسات النقدية 199 ترشيحاً أي 8 % من إجمالي الترشيحات الواردة للدورة الخامسة عشرة من الجائزة، وتم اختيار 10عناوين منها في القائمة الطويلة، جاءت من أربع دول عربية، هي العراق وتونس والأردن والمغرب، وهي على النحو الآتي: “خط المصحف الشريف وتطوره في العصر الإسلامي” للباحث العراقي د. عبد العزيز حميد صالح، والصادر عن دار الكتب العلمية العام 2020، “خطاب الأمثولة، حوار الفكر والسلطة مقاربة تداولية معرفية” للباحث سعيد جبار من المملكة المغربية، والصادر عن دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع العام 2019، “صورة بغداد الافتراضية في المخيال اليهودي العراقي – دراسة في تمثلات سرود الفضاء التاريخي في المنجز الفني والأفلام واللوحات والموسيقى” للكاتبة والباحثة العراقية د. خالدة حاتم علوان، والصادر عن دار ومكتبة عدنان للطباعة والنشر والتوزيع العام 2019، “الوئام الديني في الأدب” للباحث الأردني راشد عيسى، والصادر عن دار خطوط وظلال للنشر العام 2020، “سينوغرافية العرض المسرحي: سكن لجسد الممثل أم سفر؟” للباحث التونسي د. محمد الهادي الفرحاني، والصادر ضمن منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان العام 2019.

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