جائزة “ايكروم”- الشارقة تعلن عن لجنة التحكيم لدورتها 2019 – 2020

الشارقة-الغد- تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلن المكتب الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي (إيكروم- الشارقة) عن أعضاء لجنة التحكيم للدورة الثانية من جائزة “ايكروم”- الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية لدورتها الحالية 2019-2020.

ويتم عادة اختيار مجموعة من الخبراء والأخصائيين العرب المعروفين والمعنيين بمجالات العمارة والتراث الثقافي المادي وغير المادي، ليس على الصعيد العربي فحسب بل على الصعيد العالمي أيضاً، كأعضاء مستقلين في لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة في كل دورة من دوراتها التي تستمر لمدة عامين. في الدورة الماضية، ضمت لجنة التحكيم للجائزة العديد من الأساتذة والمهندسين المعماريين والكتاب والمتخصصين في مجال التراث الثقافي.

ستجتمع لجنة التحكيم للدورة الحالية المؤلفة من سبعة أعضاء في وقت قريب لمراجعة جميع المشاريع المقدمة واختيار القائمة المختصرة للمشاريع التي سوف تتنافس لاحقاً للحصول على هذه الجائزة المرموقة. تتألف لجنة التحكيم لهذه الدورة من مهنيين بارزين ومهندسين معماريين ومؤلفين وأخصائيين في مجالات المتاحف والفنون -من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والجزائر، والأردن، وفلسطين، ومصر، وتونس- الذين أسهموا في مجالات التراث الثقافي المختلفة.

وتضم قائمة أعضاء لجنة التحكيم كلا من: د. عادلة العايدي هنية، مديرة المتحف الفلسطيني وكاتبة وأكاديمية، وعمار خماش، مهندس معماري والمؤسس الرئيس لمكتب خماش المعماري في عمان، ود. دليلة الكرداني، أستاذة في الهندسة المعمارية بكلية الهندسة في جامعة القاهرة؛ ومهندسة معمارية ممارسة ورئيسة شركة “معمار” للاستشارات الهندسية، ود. دينا عساف، المنسق المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنال عطايا، أخصائية في علم المتاحف ولديها خبرة إدارية عليا تزيد على 15 عاماً في مجال تطوير المتاحف والدبلوماسية الثقافية، ود. سامي عنقاوي، مهندس معماري في منطقة الحجاز في المملكة العربية السعودية، وزبير الموحلي، مهندس معماري ومخطط حضري تخرج من المعهد التكنولوجي لفن العمارة والعمران في تونس العاصمة (تونس).