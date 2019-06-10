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جائزة برناردو سيلفا تثير استياء كريستيانو رونالدو

منذ ساعة واحدة
قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو

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مدريد- كشفت وسائل الإعلام الإسبانية يوم الاثنين أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، شعر بامتعاض كبير بعد عدم اختياره كأفضل لاعب في المباراة التي فاز بها منتخب بلاده بهدف نظيف على نظيره الهولندي في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.
وقالت صحيفة “أس” الإسبانية إن بيرناردو سيلفا هو من فاز بلقب “رجل المباراة” بعد أن صنع هدف الفوز لمنتخب البرتغال والذي أحرزه زميله غونزالو غيديس.
وأوضحت “أس” أن لاعبي البرتغال كانوا يترقبون بعد صافرة نهاية المباراة سماع اسم أفضل لاعب في اللقاء وعندما أعلن فوز سيلفا بهذا اللقب اعتلت علامات الاستياء وجه رونالدو.
وأشارت “أس” إلى أن نجم يوفنتوس الإيطالي أومأ برأسه مستنكرا عدم اختياره كأفضل لاعب في اللقاء في الوقت الذي اقترب فيه باقي لاعبي البرتغال من سيلفا، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، لتهنئته.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن رونالدو لم يهنئ سيلفا بفوزه بلقب “رجل المباراة” رغم أنه كان يقف ملاصقا له لحظة إعلان النتيجة.-العربية نت

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