جائزة “ملك الموضة” تمنح للنجم المصري محمد رمضان

دبي- نجاحات الفنان محمد رمضان الأخيرة لم تقتصر على تصدّر أغنيته الجديدة “إنت جدع” الترند على موقع “يوتيوب” في دول عربية عدة بعد ساعات قليلة على طرحها.

فقد حصل هذا النجم المصري المثير للجدل مساء أول من أمس على جائزة “The King of arab man’s fashion” للعام الحالي من جانب القيّمين على مهرجان “إنترناشونال فاشن آوورد” بنسخته السابعة، الذي أقيم في القاهرة وضم عروض أزياء لمصممين من مصر ودول عربية عدة.

يُبدي رمضان اهتماماً كبيراً بأناقته على المسرح وفي حياته اليومية، وينشر بشكل دوري صوراً لإطلالاته في صفحته على موقع “إنستغرام” التي يتابعها أكثر من 10 ملايين شخص.

ونشر مؤخراً صورة له بسترة مبتكرة تزيّنت بجناحين ذهبيين تحمل توقيع المصمم المغربي المستقر في الولايات المتحدة هشام بن سليمان كان ارتداها العام الماضي، وظهرت بها مؤخراً النجمة التركية مريم أوزرلي في شوارع لوس أنجلوس.