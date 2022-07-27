جائزة مهرجان جرش للثقافة والفنون تمنح للشاعر زياد العناني

عزيزة علي



عمان- يقام اليوم في المركز الثقافي الملكي حفل للشاعر الأردني الزميل زياد العناني، حيث يُمنح جائزة مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته “36”، ذلك تكريما لجهوده الإبداعية في المشهد الشعري الأردني والعربي، ويشارك في الحفل كل من وزيرة الثقافة هيفاء النجار، حيث تلقي كلمة عن الشاعر، فيما تلقي اللجنة الثقافة، ثم تسلم الجائزة ودرع المهرجان.

وكان قد أعلن مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته (36)، في مؤتمر صحفي عن منح جائزة المهرجان السنوية للشاعر زياد العناني، وإطلاق اسم القاص فخري قعوار على ملتقى القصة الذي سيقام في مقر رابطة الكتاب الأردنيين، ومنح جائزة خاصة لأفضل ديوان شعري.

اما البرنامج الثقافي الذي تشرف عليه اللجنة الثقافية برئاسة أمين عام وزارة الثقافة الأديب هزاع البراري، فيشارك فيه، أكثر من 15 قاصا، نحو 15 شاعرا وشاعرة عربية، وأكثر من 40 شاعرا وشاعرة أردنية.

الأمسيات التي ستقام في المركز الثقافي فهي: يوم الخميس 7/28 لـ”يوسف عبد العزيز، الأردن، أحمد الملا، السعودية؛ طارق مكاوي/ الأردن؛ نداء يونس/ فلسطين؛ محمد مقدادي/ الأردن، ويديرها الشاعر والناقد د. راشد عيسى”.

أما الأمسية الثانية فهي يوم الجمعة 29/7، ويلقي ويقرأ فيها كل من “علي جعفر العلاق/ العراق؛ عبد الله أبو شميس/ الأردن؛ جاسم الصحيح/ السعودية؛ علي الفاعوري/ الأردن؛ إيمان عبد الهادي/ الأردن، ويدرها عضيب عضيبات، فيما يلقي في الامسية الثالثة السبت 30 /7 “زليخة أبو ريشة/ الأردن؛ أحمد الملا/ السعودية؛ محمد تركي حجازي/ الأردن؛ علي جعفر العلاق/ العراق؛ عصام السعدي/ الأردن، ويديرها الشاعر عبدالكريم عضيبات”.

أما أمسية الأحد 31 /7 فيقرأ فيها كل من “سليمان دغش/ فلسطين؛ مريم شريف/ الأردن؛ بشير البكر/ سورية؛ علاء العرموطي/ الأردن؛ أحمد الخطيب من الأردن، ويديرها الشاعر لؤي أحمد/ الأردن”، اما امسية الأثنين 1/ 8، فيشارك فيها “محمد لافي/ الأردن؛ نداء يونس / فلسطين؛ هناء البواب/ الأردن؛ سليمان دغش/ فلسطين؛ سمير القضاة/ الأردن، ويديرها الشاعر نضال برقان”.

ويوم الثلاثاء 2/ 8 يشارك “حكمت النوايسة/ الأردن؛ جبر بعداني/اليمن؛ محمد ضمرة/ الأردن، زكريا الزغاميم/ الأردن؛ نداء يونس/ فلسطين، ويديرها الشاعر امين الربيع”، اما الأربعاء 3/ 8 “آدم فتحي/ تونس؛ عطا الله الحجايا/ الأردن؛ عائشة بلحاج / المغرب؛ عائشة الحطاب/ الأردن؛ أحمد أبو اسليم/الأردن، ويديرها حسين نشوان”، اما الخميس 4/ 8، فيقرأ كل من الشعراء “عبد الرزاق الربيعي/ عُمان؛ أحمد الكواملة/ الأردن؛ محمد سمحان/ الأردن؛ لويزة ناظور/ الجزائر. محمد العامري/ الأردن، ويديرها الشاعر أحمد شطناوي”، الجمعة 5/ 8، فيقرأ “عبد الله عيسى/ فلسطين؛ كوثر الزعبي/ الأردن؛ علي البتيري/ الأردن؛ فاطمة ناعوت/ مصر؛ موسى حوامدة/ الأردن، ويديرها محمد جميعان”.

اما امسية يوم الثلاثاء 2/ 8، والتي ستقام في الفحيص فيقرأ فيها كل من “بشير البكر/ سورية؛ سليمان دغش/ فلسطين؛ عارف الساعدي/ العراق؛ عبد الله عيسى/ فلسطين، ويديرها د. حسن المجالي”، وستقام في محافظة مادبا يوم الجمعة 5/ 8، امسية في شعرية شارك فيها كل من “آدم فتحي/ تونس؛ عبد الرزاق الربيعي/ عُمان؛ عيد بنات / الأردن؛ لويزة ناظور/ الجزائر؛ سعيد يعقوب/ الأردن؛ سلطان القيسي/ الأردن، ويديرها بكر السواعدة”، كما يقام الثلاثاء 2/ 8، امسية شعرية في بوليفارد العبدلي يشارك فيها كل من “عبود الجابري / العراق؛ عمر العنبر /الأردن؛ محمد خضير/ الأردن؛ بديع الزمان السلطان/ اليمن، ويديرها عليان العدوان”.

ويذكر أن الشاعر زياد العناني عمل في الصحافة الثقافية؛ في “الرأي”، اليومية، ثم في “الغد”، وهو عضو في رابطة الكتاب الأردنيين، صدر له مجموعات شعرية منها “خزانة الأسف”، شعر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2000، “في الماء دائماً وأرسم الصور”، شعر، أمانة عمان الكبرى، عمان، 2002، “كمائن طويلة الأجل”، شعر، بيت الشعر الأردني والمؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمان-بيروت، 2003، “مرضى بطول البال”، شعر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمان-بيروت، 2003، “تسمية الدموع”، شعر، بيت الشعر الأردني والمؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمان-بيروت، 2004.