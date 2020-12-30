جائزتان عالميتان لمنصتي” eMed” الإلكترونية و”أكاديمية حكيم التعليمية”

عمان- أعلنت شركة الحوسبة الصحية، عن فوزها مؤخراً بجائزتين عالميتين من مجلة (Global Business Outlook) البريطانية وذلك عن فئة الرعاية الصحية في الأردن لعام 2020.

ومنحت المجلة البريطانية التي أطلقت جوائزها في العام 2015، “الحوسبة الصحية” جائزة الابتكار لأفضل منصة خدمات طبية إلكترونية لمنصة خدمات حكيم الإلكترونية eMed، وجائزة أفضل منصة إلكترونية للتعلم عن بُعد لمنصة أكاديمية حكيم التعليمية، وحازت “الحوسبة الصحية” على هذه الجوائز تقديراً لجهودها الحثيثة التي بذلتها خلال جائحة كورونا في دعم القطاع الصحي الأردني وتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمرضى، حيث أطلقت منصة خدمات حكيم الإلكترونية؛ منصة ww.emed.hakeem.jo التي توفر ثلاث خدمات رئيسية وتشمل خدمة طلب الأدوية المكررة شهرياً وخدمة طلب موعد متابعة بالإضافة إلى خدمة طلب موعد لعيادة المتابعة عن بعد والمخصصة لمراجعي الخدمات الطبية الملكية.

كما أطلقت خلال الجائحة، منصة أكاديمية حكيم للتعلم عن بُعد، بهدف تدريب طلاب الجامعات المحلية المتخصصين في مجال المعلوماتية الصحية وموظفي الشركة بالاضافة إلى قطاعي الصحة بشقيه العام والخاص، لتطوير مهاراتهم بأحدث ما توصل إليه العلم في مجال تكنولوجيا المعلومات والمعلوماتية الصحية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية المهندس فراس كمال، عن فخره واعتزازه بهذه الجائزة التي تُعد اعترافاً دولياً بالجهود التي تبذلها الشركة لتعزيز جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحيّة العامة في الأردن من خلال تسخيرها كامل إمكانياتها وقدراتها التقنية والتكنولوجية لتحقيق هذه الغاية.

ولفت المهندس كمال، إلى أن المنصات التي أطلقتها “الحوسبة الصحية” منذ بدء الجائحة دليل على تميز وجاهزية الشركة في الابتكار وقدرتها على منح العاملين في القطاع الصحي والمرضى تجارب أكثر سلاسة وأماناً، وتهدف جميعها إلى تعزيز مكانة الأردن الرائدة في مجال الرعاية الصحية.

يشار إلى أن جوائز Global Business Outlook تهدف إلى تسليط الضوء على المؤسسات والشركات المتميزة حول العالم في العديد من القطاعات ولا سيما تلك العاملة في قطاعات الصحة والتكنولوجيا والاتصالات والبنوك وغيرها ومن القطاعين العام والخاص.