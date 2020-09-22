جابر: أتمتة إجراءات خدمات التأمين الصحي على سلم أولوياتنا

عمان-الغد – قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، إن أتمتة إجراءات خدمات التأمين الصحي ستكون على سلم أولويات الوزارة، عبر اصدار بطاقة محوسبة الكترونيا، ما سينعكس ايجابا على مقدمي الخدمة ومتلقيها على حد سواء.

واوعز الدكتور جابر خلال زيارة تفقدية قام بها اليوم الثلاثاء، الى إدارة التامين الصحي، بالاسراع في ربط خدمات التامين الصحي وأتمتتها لإصدار وتجديد بطاقة التامين الصحية الكترونيا. واطلع خلال الزيارة على الاجراءات الوقائية التي تتبعها إدارة التامين الصحي عند استقبال المراجعين ومدى الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة وتفعيل تطبيق أمان لجميع متلقي الخدمة، وكذلك للكوادر العاملة فيه، كما استمع الى ملاحظات المراجعين والكوادر.

واوعز الدكتور جابر الى مديرة إدارة التامين الصحة الدكتورة الهام خريسات متابعة إجراءات ومتطلبات إنجاز مشروع أتمتة نظام اصدار التامين الصحي في جميع المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في محافظات المملكة، وذلك تسهيلا على المواطنين لحصولهم على الخدمات المتعلقة بالتأمين الصحي بيسر وسهولة.