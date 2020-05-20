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جابر: أعرف أن العيد فرحة.. ولهذه الأسباب نسبت بالإغلاق الكامل- فيديو

منذ ساعتين
وزير الصحة الدكتور سعد جابر
وزير الصحة الدكتور سعد جابر

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عمان – الغد – أوضح وزير الصحة الدكتور سعد جابر، مبررات تنسيبه لخلية الأزمة بإعلان حظر شامل خلال عطلة العيد.

وقال جابر خلال الإيجاز الصحفي، اليوم الأربعاء، “كنت أبعث الطمأنينة وأرسل رسائل مطمئنة، لكن اليوم سجلت إصابات (بكورونا) في 4 محافظات، بعضها يتم تتبع مصدر العدوى لها”.

وأضاف “كما تعلمون العيد قادم، والتزاور سيزد وهذا يشكل خطرا وبائيا كبيرا، لربما ينقلنا إلى مرحلة لا نرغبها”.

وتابع “أنا أعرف بأن العيد فرحة، لكن لا نريد ان نحول فرحتنا إلى حزن، يجب أن نصبر”.

وأضاف جابر “لقد نسبت إلى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، بعمل إغلاق كامل لمدة ثلاثة أيام، راجيا من الله التوفيق”.

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