جابر: الأردن قد يحتوي فيروس كورونا خلال أسبوعين

عمان- الغد- قال وزير الصحة، الدكتور سعد جابر، إن الأردن لم يدخل مرحلة الخطر فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن فرق الرعاية الصحية في البلاد مستعدة ومدرّبة بشكل جيد.

وأكد جابر لـCNN، أن الأردن قد يتمكن من احتواء فيروس كورونا في غضون أسبوعين أو 3 أسابيع في حال استمرت الجهود الرامية لمواجهة الجائحة.

وأكد أن الأردن أتخذ أجراءات متقدمة جدا لمواجهة الفيروس، من حجر القادمين من الخارج، وفرض حظر التجول، وتعطيل المؤسسات الحكومية والمدارس، لذلك لم تصل البلاد إلى مرحلة الخطر.

ولفت وزير الصحة إلى أن فرق التقصي يزيد عددها يوميا لحصر المصابين، والمخالطين حتى الدرجة الرابعة.