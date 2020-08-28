جابر: الاستحقاقات القادمة قد تصعب الوصول الى صفر إصابة بكورونا (فيديو)

عمان – الغد – قال وزير الصحة سعد جابر اليوم الجمعة إن الاستحقاقات القادمة تصعب من الوصول إلى صفر إصابة

وأكد جابر خلال استضافته عبر برنامج يسعد صباحك أن ارتفاع إصابات كورونا المحلية مقلق خصوصا بعد وصولنا الى صفر خلال الآونة السابقة مضيفا أن الحكومة لن تتبع سياسة مناعة القطيع، مشيرا إلى أن الأردن على مفترق طرق بعد ارتفاع الإصابات المحلية.

وأشار جابر الى وجود بعض الثغرات في المعابر، لافتا الى أن الحكومة تتعلم من التجربة ولا يوجد أي دولة قامت بعمل إجراءات مماثله على حدودها لكي نستنسخ التجربة.

وبين أن التشكيك بالإصابات الجديدة المتزايدة لفيروس كورونا سببه هو عدم تسجيل إصابات محلية لفترة طويلة.

ولفت الى أن تقارير من عديد الدول تفيد بانخفاض الأعمار التي تتأثر بالفيروس المستجد، مؤكدا ان طبيعة انتشار المرض سريع بشكل كبير مضيفا ان حالة واحدة نقلت عدوى كورونا الى 32 شخصا في مؤسسة اقتصادية.

وعن المطعوم إماراتي، قال إن الأردن دخل في المرحلة الثالثة من تطوير المطعوم بطلب من دولة الامارات عبر 500 شخص، مؤكدا ان المطعوم آمن.

وشدد على ان الوزارة لن تعط المواطنين أي مطعوم يلحق بهم الضرر، معتبرا ان سبب تأخير تطوير لقاح كورونا عالميا التجارب على عدد كبير من الأشخاص.