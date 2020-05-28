جابر: التزموا حتى لا نحول دور العبادة إلى بؤر لنشر كورونا

عمان – الغد – قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر إن “المواطن الأردني لم يشعر بوطأة الوباء بل شعر بوطأة الحجر والعبء الاقتصادي”.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن “ما نشاهده في العالم من أرقام مرعبة وإصابات كثيرة، ومتسفيات مليئة بالمرضى وغير قادرة على استقبال المزيد”، يعني أن الخطر ما يزال كبيرا.

وقال إن تدني الأرقام في الأردن هو “نعمة حبانا إياها الله (…) بسبب الالتزام والإجراءات التي اتخذتها خلية الأزمة بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني”.

وأضاف إن “هذا اليوم هو يوم مبارك الذي نشهد فيه إعلان فتح دور العبادة من مساجد وكنائس”.

وأكد “نحن أقوياء والإصابات غير موجودة (…) وفتح دور العبادة نقل المسؤولية كاملة لكل فرد منا”.

واعتبر أن إعادة فتح دور العبادة إنجاز جديد للشعب الأردني، و”كلنا يجب أن نحافظ عليه بالالتزام، لا أن نجعل دور العبادة بؤرة لانتشار المرض، وذلك باتباع إجراءات السلامة العامة والالتزام بها (…) لا نريد أن نكون سببا في إغلاق بيت من بيوت الله”.