جابر: “الصحة العالمية” تأخرت في الإعلان عن كورونا كـ “جائحة”

عمان-الغد- قال وزير الصحة، سعد جابر، الجمعة، ان منظمة الصحة العالمية تأخرت في الإعلان عن فيروس كورونا كـ”جائحة”، بخاصة بعد التفشي السريع للفيروس في إيطاليا.

جاء ذلك خلال استضافته عبر برنامج “خليك مكاني” والذي يبث على شاشة التلفزيون الأردني،

وبين جابر، إن الحكومة كانت تحرق نفسها لأجل المواطنين، حتى قبل جائحة كورونا،وتعمل تحت ضغط عالٍ وهائل، في الليل والنهار.

وبين جابر، ان الخاسر الأكبر من أرهق نظامه الصحي، وتأخر في اتخاذ الإجراءات.

واكد جابر ان الأردن استعد للفيروس قبل 15 اذار الماضي بشهر ونصف، وليس بعد اغلاق الحدود.

واضاف وزير الصحة، اننا نسعى ان يكون الأردن جزءاً من الدول التي تعمل على دواء بحثي ضد كورونا.