جابر: الملك أمر بشراء 200 جهاز تنفس اصطناعي لمواجهة “كورونا”

محمود الطراونة

عمان- أكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر، أن جلالة الملك عبدالله الثاني أمر بشراء 200 جهاز تنفس اصطناعي المتوقع وصولهم خلال أسبوعين، مما يساهم في تعزيز القدرات والاجراءات المتخذة من قبل الحكومة في مواجهة أي احتمالات بارتفاع اعداد الاصابة بفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال جولة قام بها الدكتور جابر يرافقه وزير العمل نضال البطاينة الى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي في إربد، للاطلاع على سير العمل والإجراءات المتخذة من قبل الكوادر الطبية لتطبيق البروتوكول المعد لاستقبال الحالات المرضية والمشتبه بها وطرق التعامل معها.

من جهة أخرى، ترأس الدكتور جابر اجتماع فريق الازمة في مستشفى الملك عبدالله المؤسس بحضور وزير العمل ومحافظ اربد ومدير صحة الرمثا ومدير المستشفى لمناقشة الاجراءات الطبية المتخذة ومستوى الرعاية الصحية المثلى المقدمة للمصابين والمشتبه بهم داخل المستشفى، والتأكد من توفر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية ومستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين خلال هذه الازمة.

كما اكد جابر على ضرورة تطبيق البروتوكول العلاجي والوقائي من قبل جميع الكوادر الطبية العاملة وفرق الرصد لما له دور هام بإعطاء نتائج ايجابية في الحفاظ على السلامة العامة، لاسيما في التعامل السليم مع الحالات في مستشفى الملك عبدالله وجميع المستشفيات التي تم اعتمادها.

وفي السياق ذاته، أكد جابر خلال ترأسه اجتماع في مديرية صحة اربد مع فريق الازمة بحضور مدير صحة اربد الدكتور قاسم المياس لمناقشة اخر تطورات الوضع الوبائي في محافظة اربد، والاجراءات المتخذة من قبل فرق الرصد المنتشرة في جميع انحاء المحافظة وجاهزيتها في التعامل مع جميع الحالات بالمستوى المطلوب.

وأشار جابر إلى أن الوزارة توسعت في اجراء الفحوصات في مختلف انحاء المملكة، من خلال تعزيز الفرق المتخصصة لمتابعة الحالات المشتبه بها والمخالطة وتوفر الامكانيات الطبية والفحوصات بكميات كبيرة مما ساهم في امكانية حصر الحالات المشتبه بها والمبلغ عنها على مدار الساعة.