جابر: بطاقات التأمين الصحي لكافة الفئات والإعفاءات مجددة تلقائيا لمدة شهر

محمود الطراونة

عمان- قرر وزير الصحة سعد جابر اليوم الاربعاء 18/3/2020 اعتبار جميع بطاقات التأمين الصحي لكافة الفئات والتي تحتاج للتجديد مجددة تلقائيا لمدة شهر اعتبارا من تاريخه.

كما قرر اعتبار الاعفاءات الطبية الخاصة بمرضى الفشل الكلوي للاردنيين والاعفاءات الخاصة بغسيل الكلى والسرطان لابناء قطاع غزة مجددة تلقائيا لمدة شهر اعتبارا من تاريخه .

وجاء في الكتاب الذي ارسله الى مختلف الجهات الطبية ان هذا الاجراء يأتي تحسبا ومنعا لانتشار فيروس كورونا بين المواطنين ومتلقي الخدمة وتماشيا مع خطة الحكومة في الحد من انتشار فيروس كورونا.