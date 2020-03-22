جابر: تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة 112 حالة في الأردن

عمان- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر أن عدد الحالات التي تم تسجيل إصابتها بفيروس كورونا في المملكة اليوم بلغ 13 حالة ليصل مجموع الحالات المسجلة بالمرض إلى 112 حالة.

وأشار وزير الصحة في إيجاز صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مساء اليوم الأحد إلى أن الحالات الـ 13 التي تم تسجيلها اليوم توزعت كما يلي : شاب عمره 19 عاماً قدم من بريطانيا يوم 15 آذار الحالي و4 حالات لمخالطين لحفل الزفاف في اربد، وفتاة عراقية خالطت والدها المصاب وهو موجود في قسم العزل.

كما شملت: 6 حالات مخالطين لإحدى الحالات وهي ممرضة، حيث أشار وزير الصحة إلى أن إحدى هذه الحالات الست هي سيدة في الـ83 من عمرها ووضعها بين متوسط إلى سيء.

ومن بين الحالات المسجلة اليوم، حالة أخرى غير معروف حتى الآن سبب الإصابة ويتم التقصي الصحي بشأنها.

وأعلن وزير الصحة أن طائرة للملكية الأردنية ستتحرك غداً إلى سنغافورة لتعزيز رصيد المملكة من أجهزة الفحص الطبي حيث سيتم إحضار 21 ألف جهاز للفحص وبعض المواد اللازمة.

ولفت إلى أنه تم نقل 34 مريضاً من المصابين بالفيروس إلى مبنى العزل الخاص في مستشفى الأمير حمزة وهو قسم يتكون من 34 غرفة وكل غرفة مزودة بحمام خاص ووسائل لحياة أفضل، مؤكداً أن حالتهم الصحية ممتازة وفي تحسن.

وبشأن الحالة التي تم الإعلان عن شفائها في اربد، أوضح وزير الصحة، أنه تم أخذ عينة فحص للمريض ونتيجتها سلبية (غير مصاب) وكإجراء مماثل للإجراءات العالمية سيتم إعادة الفحص بعد 5 أيام، وإذا ثبت أن النتيجة سلبية مرة أخرى سيتم إخراجه ووضعه في الحجر المنزلي.

ولفت وزير الصحة إلى أن جلالة الملك ركز اليوم على ضرورة تعزيز الحالة النفسية للمواطنين في الحجر المنزلي وهي حالة جديدة علينا جميعا، مؤكداً أهمية أن يدرك الجميع أن نجاحنا بهذا الأمر يتطلب بعض التضحيات، وداعيا إلى الاستفادة من فترة وجودنا في المنزل من خلال القيام بأعمال مفيدة مثل القراءة ومحاولة تخفيف الضغط إضافة إلى القيام بأي أعمال تساعد على قضاء الوقت.

وقال الدكتور جابر، “علينا أن ندرك أنها تضحية للوطن ولأبنائنا ومجتمعنا وأنه لا نجاح إلا بتكاتفنا جميعا”، لافتاً إلى أن فترة الحضانة للمرض هي 14 يوماً ويجب أن نبقى جميعاً في المنازل على الأقل لهذه المدة.-(بترا)

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