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جابر: 4 إصابات جديدة بكورونا و8 حالات شفاء

منذ 49 ثانية
وزير الصحة د.سعد جابر - (أرشيفية)
وزير الصحة د.سعد جابر - (أرشيفية)

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عمان – الغد- قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، إنه تم اليوم الجمعة، تسجيل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم اجراء 1500 فحص مخبري ضمن جهود الفحص والتحري عن مصابين.
وبين الدكتور جابر، أن حالات الإصابة بالفيروس تعود لسائقين قدما من الخارج، أحدهم اردني والأخر من جنسية عربية، وحالتين من المخالطين لسائق مصاب تعود لابنته وعمرها 3 سنوات ونصف، والثانية لوالدة زوجته.
وأكد وزير الصحة، أن المستشفيات سجلت 8 حالات شفاء اليوم منها 5 حالات بمستشفى الملك المؤسس و3 بمستشفى الأمير حمزة.
ومع حالات الشفاء والخروج من المستشفيات، يبقى تحت العلاج في المستشفيات، حسب الدكتور جابر، 105 حالات موزعة بين 87 حالة بمستشفى الأمير حمزة، و10 بمستشفى الملك المؤسس و8 حالات بمدينة الحسين الطبية.

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