جابر: تسجيل 6 إصابات بكورونا.. وفرق التقصي تتابع مخالطي ثلاث سائقين

عمان – الغد – أعلن وزير الصحّة الدكتور سعد جابر تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 613 حالة.

وتوزعت الحالات الجديدة، بحسب ما ذكره جابر في الإيجاز الصحفي اليوم الأحد، على: حالتين لسائقي شاحنات على الحدود، أحدهما أردني، وإصابة في جرش لمخالطي موزّع المواد التموينيّة في جرش، و3 حالات لسائقي شاحنات دخلوا المملكة سابقاً وتمّ فحصهم وكانت نتائجهم سلبية.

وأوضح أنه يجري العمل حاليا على تتبع المخالطين للسائقين الثلاث، من أجل حصرهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل فرق التقصي الوبائي.

إلى ذلك، قال جابر إنه تم تسجيل 4 حالات شفاء فيما بقي قيد العلاج في المستشفيات 131 حالة.

وبحسبه، فقد تم إجراء 4200 فحص كورونا اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 144356 فحصاً.