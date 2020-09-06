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جابر: تسريع تنفيذ التعيينات لرفد البشير بـ 400 طبيب وممرض

منذ ساعتين
وزير الصحة الدكتور سعد جابر

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عمان- الغد- قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر إن الحكومة ملتزمة بتسريع تنفيذ تعيين 100 طبيب و300 ممرض لرفد مستشفى البشير بكوادر تشغيلية ضرورية لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.

وبيّن جابر أن مجلس الوزراء وافق في 17 آب الماضي على قرار باستثناء هذه التعيينات كونها ضرورية ومرتبطة بتشغيل مرفق صحي حيوي وبالتزامن مع استمرار خطر وباء كورونا، الأمر الذي يتطلب تعزيز قدرات المستشفيات الحكومية الكبرى على تلبية احتياجات المراجعين لها.

ولفت لجهود ديوان الخدمة المدنية والتعاون الإيجابي لإدارته العليا ممثلة برئيس مجلس الخدمة المدنية وزير العمل نضال البطانية، ورئيس الديوان سامح الناصر، الذين يعكفون على تنفيذ قرار الاستثناء لهذه التعيينات والتسريع في تنفيذها لتعزيز كوادر مستشفى البشير.

وأكد وزير الصحة أنه عقدت عدة اجتماعات تنسيقية ومازالت مستمرة لتحديد المعيقات التي تواجه إدارة المستشفى وتسريع تنفيذ حلول عملية لها، وبما يضمن تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في ظل الظرف الصحيح الدقيق الذي تفرضه انعكاسات جائحة كورونا.

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