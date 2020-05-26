جابر: توصية بفتح المساجد والمقاهي والنوادي الرياضية بدءا من 7 حزيران

عمان-الغد- أكد وزير الصحة سعد جابر، الثلاثاء، أن اللجنة الوطنية للأوبئة أوصت بالبدء بـ “الفتح التدريجي” للقطاعات المستثناة من العمل بدءاً من السابع من حزيران/يونيو المقبل، على أن يستمر الفتح التدريجي للقطاعات المغلقة احترازيا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حتى منتصف تموز/ يوليو.

وأضاف وزير الصحة بحسب قناة المملكة، أن التوصية التي لم ترفع بعد إلى مجلس الوزراء، حددت شروطاً صحية لفتح القطاعات الغير مصرح لها بالعمل حتى الآن مثل المساجد والمقاهي والنوادي الرياضية، ولم تقر بعد”.

وحددت اللجنة في توصيتها جدولاً زمنياً لفتح تلك القطاعات التي ستكون ضمن مراحل يفصل بينها 7 أيام على الأقل، وتتوزع على الأيام التالية: 7 حزيران/يونيو، 14 حزيران/يونيو، 21 حزيران/يونيو، 1 تموز/يوليو، 15 تموز/يوليو، مع إمكانية الاستمرار بفتح القطاعات تدريجيا بعد ذلك.

وقال جابر إن اللجنة الوطنية للأوبئة ستخاطب وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بشأن الشروط الصحية المطلوب اتباعها عند استئناف فتح المساجد أمام المصلين.