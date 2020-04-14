جابر: رصدنا حالة إصابة بكورونا لشخص متعاف

عمان-الغد– كشف وزير الصحة سعد جابر، أنه تم رصد حالة إصابة بكورونا لشخص متعاف.

وأضاف أن بعض الأشخاص لم تظهر أعراض الكورونا عليهم ونقلوا العدوى لأعداد كبيرة.

وبين جابر أن الحكومة لديها القدرة على إجراء ألفي فحص كورونا يوميا.

وأعلن جابر عبر قناة المملكة مساء الثلاثاء، أنه لدى الأردن نحو 1500 جهاز تنفس صناعي في الأردن، وأنه سيصل 200 جهاز جديد خلال أيام، مضيفا أنه يوجد 142 ألف جهاز لفحص كورونا في المملكة.

ومن جهة أخرى، أشار وزير الصحة إلى أن سائقا الشاحنتين المصابان أحدهما من إربد والآخر من عمّان، مضيفا أنه يتم البحث حاليا عن فحص سائقي الشاحنات القادمين على الحدود أو إقامة مخيمات حجر لهم..

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