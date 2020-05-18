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جابر :سيتم دراسة فتح الأماكن الرياضية بشروط

منذ 31 دقيقة

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عمان – الغد – قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، مساءالاثنين، من خلال برنامج صوت المملكة الذي يبث عبر تلفزيون المملكة ويقدمه الزميل عامر الرجوب، انه سيتم دراسة فتح الاماكن الرياضية بشروط.

وأكد الناطق بإسم لجنة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات، في وقت سابق أن التطورات الأخيرة التي حصلت في الأردن، وما نتج عنها من حصول العديد من الإصابات الجديدة في فيروس كورونا، زاد من صعوبة التفكير بعودة عدد من القطاعات، ومن بين هذه القطاعات (النشاطات الرياضية)، والتي تعتبر من التجمعات الكبيرة التي يتعامل معها الجميع بحذر.

واشار الدكتور عبيدات أن لجنة الأوبئة تدرس حاليا كافة الخيارات لعودة القطاعات إلى العمل، وذلك ضمن أسس وتعليمات محددة، وضمن اجراءات وقائية، وأن ىاللجنة لغاية الآن لم تتسلم أي طلبات من الجهات الرياضية تطلب فيه فك الحظر عن النشاطات والعودة الى مزاولتها، في الوقت الذي اكد فيه أن اللجنة تجتمع باستمرار وتدرس الطلبات كافة المقدمة من الجهات المعنية، وتبدأ بدراستها من مختلف الجوانب، قبل أن تصدر أي قرار.

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