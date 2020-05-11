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جابر: فحص جميع العاملين في “العمري”.. والنتائج تؤكد خلوهم من كورونا

منذ 16 دقيقة

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عمان – الغد – أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر أن فرق الفحص الوبائي المختصة أجرت فحصين للعاملين في مركز حدود العمري، وثبت بنتيجتيهما أن جميع العاملي خاليين من فيروس كورونا.
وأكد في الإيجاز الصحفي اليوم الاثنين، إنه سيتم فحص العاملين في كافة المعابر الحدودية بصورة دورية، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه جرى تقييم المختبر المعتمد لإجراء فحص كورونا في حدود العمري للتأكد من تقيده بأقصى معايير الدقة والشروط العالمية المطبقة في هذا المجال.
وقال إنه تم التدقيق على الأجهزة المستخدمة في المختبر، موضحا أنها “دقيقة” فيما تتم عملية سحب العينات من السائقين العابرين للحدود ضمن الشروط العالمية المعتمدة.

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