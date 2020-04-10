جابر: لا إصابات بكورونا في المملكة اليوم

عمان-الغد- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، عدم تسجيل أي اصابة بفيروس كورونا في المملكة اليوم الجمعة.

واضاف جابر خلال الإيجاز الصحفي، إن عدم تسجيل إصابات لهذا اليوم لا يعني انتهاء الوباء بل يعني أنّ الالتزام كان جيّداً، وأنّ الزيادة في الالتزام ستسرّع بعودتنا إلى حياتنا الطبيعية.

وبين وزير الصحة انه تم إجراء ما يزيد عن 1500 فحص اليوم، من شمال المملكة إلى جنوبها وجميعها كانت سليمة.

وقال انه تم تسجيل 9 حالات شفاء اليوم.