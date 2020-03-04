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جابر: لا إصابات جديدة بكورونا ونتائج سلبية لأكثر من 400 فحص

منذ ساعة واحدة
وزير الصحة سعد جابر (أرشيفية)

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عمان- الغد- قال وزير الصحة سعد جابر، اليوم الأربعاء، إنه لا إصابات جديدة بكورونا، وإن عدد الفحوصات التي أجريت كانت لأزيد من 400 شخص ونتائجها سلبية.

وأضاف في إيجاز صحافي حول الفيروس: “نعمل على تجهيز قسم عزل حديث سينتهي العمل به غداً، وسنضع شاشات تلفاز في قاعت الحجر الصحي، وتعاقدنا مع جهات مختصة لغايات التنظيف”.

وتابع: “سننهي العمل اليوم في قسم الحجر الصحي بمستشفى حمزة وكذلك في المطار حيث إن المبنى أصبح جاهزاً”.

وأشار إلى أن “إجراءات الرقابة على الحدود موجودة، وسنشتري 5 مساحات حرارية ضخمة غير اليدوية التي تُستخدم حالياً، ونراجع إجراءاتنا بشكل دوري”.

من جهته، قال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء هايل عبيدات إن مستودعات تجارية (مخازن) احتكرت الكمامات، واتخذنا الإجراءات الازمة بحقها.

وأضاف: “نعمل على بناء مخزون آمن للسلع الكافة، والمخزون الغذائي متوفر لمدة 6 شهور”.

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