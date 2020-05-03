جابر: لا إصابات لليوم السادس

عمان-الغد – اعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر انه لم تسجل اي اصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الاحد بينما سجلت حالة لسائق من جنسية عربية قادم من حدود جابر ولم يتم السماح له بالدخول الى المملكة .

كما اعلن وزير الصحة انه لم تسجل أي حالة شفاء او أي حالة وفاة في المملكة اليوم، وبقاء الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات دون تغيير (64 حالة) في حين بلغ العدد الاجمالي للإصابات المسجلة في المملكة 461 حالة .

واكد وزير الصحة خلال ايجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وادارة الازمات مساء اليوم ان عدد الفحوصات الاجمالي التي تم اجراؤها منذ بداية الازمة وحتى اليوم بلغ 84 الفا و 593 فحصا .

ولفت الدكتور جابر الى انه تم توفير 4 ملايين كمامة في المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية، مؤكدا ان المصانع ستبدأ بضخ عشرات وربما مئات الآلاف من الكمامات في السوق المحلية لتلبية حاجات المواطنين .

واشار الى انه “ومع فتح اقطاعات الاقتصادية وعودتنا الى اعمالنا ونحن اقوى فإن مسؤوليتنا كبيرة بالمحافظة على صحتنا وعلى اقتصادنا”، محذرا من انه في حال اهمال الاجراءات الوقائية فإن المرض قد يعود.

ودعا جابر الجميع الى الالتزام باستخدام الكمامة والتباعد الجسدي، والوقوف صفا واحدا في مواجهة هذا المرض الصعب والقاتل.