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جابر: لدينا امكانيات لتحسين مستوى الخدمات الصحية لمرضى القلب

منذ 50 دقيقة
وزير الصحة سعد جابر (أرشيفية)

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عمان- الغد- أكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر ان لدى الوزارة امكانات طبية وموارد بشرية لتوفير المتطلبات اللازمة لتوفير خدمة طبية في التخصصات القلبية.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع مديري الشؤون الصحية والمستشفيات بحضور امين عام الوزارة الدكتور عمار الشرفا وكبار مسؤولي الوزارة، للتباحث حول تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لمرضى القلب.
وبين الدكتور جابر ان الوزارة تولي اهمية بالغة لمرضى الجلطات القلبية حيث تمت مؤخرا موافقة مجلس الوزراء على “مبادرة شبكة حياة” لإنقاذ مرضى الجلطات القلبية الحادة من خلال متابعتهم بتقديم العلاج الفوري حفاظا على حياتهم.
وأشار الدكتور جابر انه سيتم اجراء اتفاقيات علاجية في المرحلة الاولى بالشراكة مع المستشفيات التي تتوفر فيها خدمة القسطرة لتقديم الخدمة الطبية لمن يحملون التامين الصحي الحكومي وبأسعار منافسة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة صحة مرضى القلب وضمن الية واضحة للتحويل.
وبين الدكتور جابر ان الهدف من الاجراءات المتبعة في تحويل المرضى لتركيب شبكات قلبية جاء ضمن سياسة الوزارة في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة وتوفير الوقت والجهد على المرضى من هذه الفئة.

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