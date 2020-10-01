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جابر لـ”الغد”: حجرت نجلي “احترازيا” للتأكد من عدم إصابته بكورونا

منذ 36 دقيقة
وزير الصحة سعد جابر
وزير الصحة سعد جابر

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حمزة دعنا

عمان – أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر أنه قام بحجر نجله بعد تسجيل إصابات في مدرسته بفيروس كورونا المستجد.

وقال جابر لـ”الغد” أنه حجر نجله في منزل والده (جد الطالب)، لحين إجراء فحص ثان له للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أن نتيجة الفحص الأولي كانت سلبية.

ويدرس نجل الوزير في مدرسة خاصة بعمان، بمستوى (IG) ضمن النظام الأجنبي. وكانت مدرسته تحولت للتعلم عن بعد إثر ثبوت إصابة معلمة مخالطة لزوجها بالفيروس قبل أيام.

وأخضع طلبة المدرسة ومعلميها للفحص للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، فيما عمد الوزير إلى حجر نجله احترازيا.

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