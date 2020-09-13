آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردنيكورونا

جابر لـ”الغد”: عدد فحوصات كورونا في الأردن وصل مليونا

"الصحة العالمية" لا تدعم الحكومة مقابل كل وفاة

منذ 57 دقيقة
وزير الصحة الدكتور سعد جابر

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

حمزة دعنا

عمان- كشف وزير الصحة سعد جابر انه تم فحص ما نسبته 10% من سكان الأردن بفيروس كورونا المستجد بعدما وصل عدد الفحوصات الكلية حتى اليوم إلى مليون فحص.

وفي التفاصيل قال جابر لـ”الغد”، إن فرق التقصي الوبائي تجري ما معدله 10 الآف فحص يومياً على سكان الأردن، مبيناً أن الوزارة تسعى لرفع عدد الفحوصات خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد متصل، نفى جابر حصول الحكومة على دعم مالي مقابل كل حالة وفاة بفيروس كورونا من قبل منظمة الصحة العالمية معلقاً، ” منظمة الصحة العالمية لا يمكنها دفع مبلغ مالي مقابل كل وفاة بفيروس كورونا وهذا ليس له أساس من الصحة”.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تخطى حاجز الـ 3000 إصابة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم، منهم من قدم من الخارج مصاب بالفيروس ومنهم من أصيب نتيجة مخالطة لإصابات محلية.

ما يعني أن نسبة الإصابات الى عدد الفحوصات تصل الى 0.3% ( ما يعني ثبات إصابة 3 أشخاص من كل ألف فحص)، في حين وصل عدد الوفيات الى 23 وفاة.

يشار الى ان عدد سكان الأردن تخطى الـ10 مليون نسمة بحسب أخر إحصائية أصدرتها دائرة الإحصاءات العام خلال العام الماضي.

إقرأ أيضا:

هل الوضع الوبائي مُطمئن في عمان؟.. تصريحان متضاربان

إيعاز من وزير الصناعة والتجارة لتشديد الرقابة على المنشآت والمواطنين

الوسوم

مقالات ذات صلة

وفاة خمسيني يعاني من مرض “بهجت” بمستشفى حمزة

منذ 12 دقيقة
عينات فيروس كورونا- تعبيرية

إغلاق مدرستين بعد تسجيل إصابات بكورونا في مأدبا

منذ 32 دقيقة

إصابات كورونا في البلقاء تتجاوز 50 إصابة

منذ 53 دقيقة

إربد.. تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا حتى عصر الأحد

منذ 56 دقيقة
انتخابات 2020
58 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock