جابر لـ”الغد”: عدد فحوصات كورونا في الأردن وصل مليونا

حمزة دعنا

عمان- كشف وزير الصحة سعد جابر انه تم فحص ما نسبته 10% من سكان الأردن بفيروس كورونا المستجد بعدما وصل عدد الفحوصات الكلية حتى اليوم إلى مليون فحص.

وفي التفاصيل قال جابر لـ”الغد”، إن فرق التقصي الوبائي تجري ما معدله 10 الآف فحص يومياً على سكان الأردن، مبيناً أن الوزارة تسعى لرفع عدد الفحوصات خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد متصل، نفى جابر حصول الحكومة على دعم مالي مقابل كل حالة وفاة بفيروس كورونا من قبل منظمة الصحة العالمية معلقاً، ” منظمة الصحة العالمية لا يمكنها دفع مبلغ مالي مقابل كل وفاة بفيروس كورونا وهذا ليس له أساس من الصحة”.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تخطى حاجز الـ 3000 إصابة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم، منهم من قدم من الخارج مصاب بالفيروس ومنهم من أصيب نتيجة مخالطة لإصابات محلية.

ما يعني أن نسبة الإصابات الى عدد الفحوصات تصل الى 0.3% ( ما يعني ثبات إصابة 3 أشخاص من كل ألف فحص)، في حين وصل عدد الوفيات الى 23 وفاة.

يشار الى ان عدد سكان الأردن تخطى الـ10 مليون نسمة بحسب أخر إحصائية أصدرتها دائرة الإحصاءات العام خلال العام الماضي.

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