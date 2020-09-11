جابر لـ”الغد”: لا إصابات في انفجار الزرقاء ودعم مستشفى المحافظة بكوادر من عمان وإربد

حمزة دعنا

الزرقاء – أكدت القوات المسلحة في بيان فجر اليوم الجمعة، أنه “لا يوجد أي اصابات نجمت عن حادث الانفجار الذي وقع فجر اليوم الجمعة في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك بمدينة الزرقاء”، مشددة على أنها ستعلن أي مستجدات اولا بأول.

ورغم عدم تسجيل أي إصابات جراء الانفجار، حتى الآن، إلا أن وزير الصحة الدكتور سعد جابر زار مستشفى الزرقاء الحكومي، للاطلاع على جاهزيته.

وأكد جابر لـ”الغد” أنه لم تسجل أي إصابات جراء الانفجار، ومع ذلك تم دعم المستشفى بكوادر طبية متخصصة من مستشفيات عمان وإربد، لضمان أن يكون مستشفى الزرقاء الحكومي على جهوزية كاملة لأي مستجدات.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام امجد عودة العضايلة قال إن انفجارا وقع في الساعات الاولى من فجر اليوم الجمعة بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة – الجيش العربي يقع شرق مدينة الزرقاء .

واضاف العضايلة أن “التحقيقات الاولية تشير الى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكميرات. وقال “وفقا للقيادة العامة فانه حتى اللحظة لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار”.