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جابر لـ”الغد”: لجنة حكومية تدرس فتح العديد من القطاعات تدريجيا

منذ ساعتين
وزير الصحة الدكتور سعد جابر
وزير الصحة الدكتور سعد جابر

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جابر : أطباء اسنان مناوبون في المراكز الصحية الشاملة يوميا للحالات الطارئة

محمود الطراونة

عمان- قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، ان طبيبا للأسنان مناوب يوميا في كل من المراكز والعيادات الشاملة التابعة لوزارة الصحة حتى الساعة الثانية عشرة ليلا للحالات الطارئة.

وأشار جابر في تصريحات لـ”الغد” اليوم الأربعاء ، إلى انه يمكن للمواطنين من خلال عمليات الدفاع المدني الحصول على خدمة طب الاسنان من المراكز الصحية والتي تقدم خدماتها في نطاق ضيق لاعتبارات لها علاقة بضبط العدوى.

ولفت جابر الى ان اللجنة الحكومية والتي يرأسها وزير العمل وبعضوية وزراء الصناعة والتجارة والصحة واخرين، بالتعاون مع لجنة الأوبئة تدرس فتح العديد من القطاعات تدريجيا ضمن شروط معينة، من بينها المختبرات الطبية، فيما يمكن للمواطنين الاستعانة بمختبرات طوارئ المستشفيات في القطاع الخاص الى حين فتح المختبرات الطبية.

وشدد على ان الحكومة تسعى للحد من عمليات اختلاط المواطنين او تجمعهم منعا لتفشي فيروس كورونا.

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