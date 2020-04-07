جابر للكوادر الطبية: أنتم خط الدفاع الأول للحفاظ على صحة المواطنين

عمان-الغد- وجه وزير الصحة الدكتور سعد جابر الثلاثاء، إلى جميع الكوادر في القطاع الصحي بمناسبة يوم الصحة العالمي تحية إكبار.

وثمّن وزير الصحة،الدور المتفاني لكوادر القطاع الصحي، في القيام بالجهود التي تعتبر خط الدفاع الأول للحفاظ على أمن وصحة المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير، إنّ الجميع يثمن حرصكم وجهدكم التي تمرون بها في هذه الظروف لتوفير الرعاية الصحية للأردنيين في هذه الأيام الصعبة.