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جابر: مكافآت الأطباء مع رواتبهم.. و”أساور الحجر” المنزلي جاهزة

منذ ساعة واحدة
وزير الصحة الدكتور سعد جابر
وزير الصحة الدكتور سعد جابر

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عمان-الغد- قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، انه من المتوقع الثلاثاء، أن تكون الأساور الإلكترونية مبرمجة وجاهزة لتتبع المحجورين منزليا.
وأكد وزير الصحة جابر، خلال مقابلة على تلفزيون المملكة، ان تسجيل صفر حالة لا يعني خلو الأردن من الإصابات بكورونا.
مبينا ان كل 10 إصابات كورونا مُسجلة نتوقع مقابلها 40 حالة غير مكتشفة.
واضاف جابر ، ان إصابات إربد كانت من العينات العشوائية وما زلنا نتقصى عن مصدر إصابتها.
وقال وزير الصحة انه سيتم صرف المكافأة مع الراتب للكوادر الصحية الثلاثاء.
وبين جابر انه يتم تجهيز منطقة قرب مدينة معان لغايات حجر القادمين من الحدود الجنوبية.

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