جابر: موجة ثانية من كورونا ليست مؤكدة

عمان – الغد – قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر رداً على سؤال صحفيّ حول الآلية التي ستتبعها الحكومة في حال وجود موجة ثانية لفيروس كورونا، إن التوقعات التي تأملها الحكومة هو توفر اللقاح ضد الفيروس قبل وجود أي ملامح لموجة ثانية، مؤكدا أن التوقعات بموجة ثانية ليست مؤكدة على مستوى العالم.

وأضاف جابر في مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن الوضع الوبائي في المملكة جيد جدا، وهو ما تسعى الحكومة للحفاظ عليه، عبر السيطرة لضمان عدم انتشار الفايروس، من خلال التشديد على الحدود والمعابر لمنع تفشي الوباء.

أما فيما يتعلق بعلاج “هيدروكسي كلوروكين” الذي تم استخدامه على المصابين بفيروس كورونا وفعاليته؛ أشار جابر إلى أن الدواء لم يستخدم على المرضى المتوفين بفيروس كورونا بسبب؛ أن 5 من المصابين كانت وفاتهم خارج المستشفى و4 منهم داخل المستشفى ولديهم سجل أمراض مزمنة وكبار بالسن.

وحول فعالية استخدام الدواء قال وزير الصحة إن “الدواء لم يترك أثرا سلبيا على المصابين باستثناء حالتين تم ايقافه عنهما بسبب المتابعة الحثيثة من الفرق الطبية”.

مؤكدا بأن التنسيق مع مختبرات الجامعات يتم بالوقت الحالي لدراسة الآثار السلبية لدواء “هيدروكسي كلوروكين” “لكنها بحاجة لمزيد من الوقت لتأكيد فعاليته”.