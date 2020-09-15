جابر: نحاول أن لا نعود إلى مرحلة الحظر الشامل

عمان-الغد- قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، الثلاثاء، إن الأردن في بداية مرحلة الانتشار المجتمعي (التفشي المجتمعي) في التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وأشار جابر أن الحكومة تعمل على عدم العودة إلى مرحلة الحظر الشامل.

وأضاف وزير الصحة لقناة المملكة، جابر اننا نتخذ كل الإجراءات للحد من الانتشار المجتمعي للفيروس.

وبين وزير الصحة اننا ضاعفنا قدرتنا في العناية الحثيثة وأجهزة التنفس إلى نحو 70% .