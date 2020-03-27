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جابر: نحو 7 مصابين بكورونا بحاجة لعناية شديدة ومعظم المحجور عليهم بالفنادق يغادرون الاثنين

منذ ساعتين
وزير الصحة سعد جابر

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عمان- الغد- قال وزير الصحة سعد جابر، الجمعة، إن 6 أو 7 مصابين بفيروس كورونا المستجد بحاجة لعناية “شديدة”، ويخضعون لعلاج، مشيراً إلى أنهم من كبار في السن عدا شخص واحد عمره 45 عام ووضعه متوسط.

وأكد جابر في تصريحات لتلفزيون “المملكة” أن الغالبية حالتهم “جيدة”، لكنه ذكر أن مرض كورونا “ليس عليه أمان”، مؤكداً على وجوب الحذر في التعامل مع المرضى بالفيروس.

وقال الوزير إنه “يعتقد أن مجموعة من المصابين تماثلوا للشفاء ويعتقد إنه سيخرجون مساء الجمعة من المستشفى بعد خضوعهم لصورة طبقية للرئتين”.

وأشار إلى أن معظم الموجودين في الحجر الصحي بالفنادق سيخرجون يوم الاثنين، مع التأكيد عليهم على ضرورة الالتزام بالحجر الصحي المنزلي مدة أسبوعين.

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