جابر: نسعى للحصول على اللقاح الصيني حال إثبات نجاعته

عمان- الغد- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، وجميعها غير محلية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1047.

وبين الدكتور جابر خلال مؤتمر صحفي عقد بدار رئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الحالات الجديدة، والتي توزعت على النحو الآتي: 3 حالات لأردنيين قادمين من السعودية، وحالة لأردني قادم من مصر، وأخرى لأردني قادم من قطر. وقال وزير الصحة، إن21 مصاباً تماثلوا للشفاء وغادروا مستشفى الأمير حمزة ، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 772، فيما بقي 141 حالة تحت العلاج.

وأشار إلى أن فرق الاستقصاء الوبائي أجرت، اليوم، 5028 فحصاً للكشف عن كورونا، ليصل عدد الفحوصات، التي أجريت منذ بدء تفشي الفيروس في الأردن إلى 341161 فحصا، موضحاً أن الفحوصات أكثر بـ 10 أضعاف مما توصي به منظمة الصحة العالمية.

وبين الوزير جابر، أن العمل مع الشركاء في القطاع العام والخاص والكوادر الطبية يجري بتنسيق وتناغم عال لتحضير الأردن للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك حماية المملكة والمحافظة على الإنجازات التي تحققت في ظل عودة القطاعات إلى العمل والانفتاح التدريجي، الذي كان له تأثير كبير في المحافظة على الاقتصاد الأردني وعلى عكس معظم الدول التي ما زالت تعاني حتى اللحظة.

وفي رد على سؤال الصحفيين حول إجراء الانتخابات النقابية والنيابية، أكد الدكتور جابر أن لجنة الأوبئة أوصت بعدم إجراء الانتخابات بأنواعها بناء على المصفوفة، التي تشير إلى أن اجتماع أكثر من 20 شخصاً بمكان واحد يشكل خطراً على الوضع الوبائي، مبيناً أنه في حال وصول المملكة إلى المرحلة الخضراء بعدم تسجيل أي اصابة لمدة عشرة أيام سيكون هناك تفكير برفع الحظر بشكل كامل.

وأوضح الدكتور جابر أن الوزارة بدأت بتجريب الإسوارة الإلكترونية على عدد محدود من المحجور عليهم لمعرفة مدى فاعليتها؛ مما يسمح بدراسة تقليل مدة الحجر واستقبال أعداد إضافية من الأردنيين في الخارج.

ودعا الدكتور جابر المواطنين للالتزام بشروط السلامة العامة والوقاية والتباعد الجسدي وغسل اليدين واستخدام المعقمات كون الوباء ما زال موجوداً، مشيراً إلى بيانات منظمة الصحة العالمية، والتي تؤكد أنه سجل إصابات في العالم، خلال الـ 8 أيام الماضية، أكثر من ما سجل خلال 3 شهور منذ بداية الوباء.

وحول التعاون الطبي مع الصين، أكد الدكتور جابر أن الأردن على تعاون وثيق مع الصين منذ بداية الوباء وهناك تعاون وتبادل خبرات حول ماهية المرض والتطورات الحاصلة، مشيراً إلى أن الأردن يسعى للحصول على اللقاح الصيني حال الانتهاء منه وإثبات نجاعته.

وقال إن الأردن طلب رسمياً مليون جرعة من لقاح الانفلونزا الموسمية لكونها تحفز جهاز المناعة وتساعد في مقاومة أعراض فيروس كورونا، بالإضافة لحجز مليون جرعة من لقاح كورونا حال انتهاء الشركات العالمية من تصنيعه. وأوضح الدكتور جابر أن المرض لم يضخم إعلامياً وأن سبب الانفتاح في العالم التعايش مع المرض عبر إجراءات متبعة وبروتوكولات معينة كونه من المستحيل الاستمرار في الإغلاق لما له من آثار مدمرة على الاقتصاد في العالم.