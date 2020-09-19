جابر: ورود كلمة “محافظة” الرمثا بدلاً من “لواء” في كتاب التنقلات جاء بالخطأ

عمان- قال وزير الصحة، الدكتور سعد جابر، إن ما تم ذكره بالإيجاز الصحفي حول تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا في محافظة الطفيلة كان عن طريق الخطأ؛ نتيجة ضغط العمل والسرعة في إدخال البيانات”.

وأوضح الدكتور جابر في تصريح لوكالة الأنباء (بترا)، أن ورود كلمة محافظة الرمثا بدلاً من لواء الرمثا في كتاب تنقلات المدراء الصادر عن الوزارة، جاء عن طريق الخطأ كذلك.

وأكد وزير الصحة، أن مثل هذه الأخطاء قد تحصل في ظل ضغط العمل الشديد والسهر لجميع الفرق التي تعمل في الوزارة. -(بترا)