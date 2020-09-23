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جابر: وفاتان و363 إصابة جديدة بكورونا

منذ ساعتين
وزير الصحة الدكتور سعد جابر

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عمان – الغد – أعلن وزير الصحة سعد جابر، الأربعاء، تسجيل وفاتين و363 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن من بينها 354 حالة محلية.

وقال جابر، خلال إيجاز صحفي، في مركز إدارة الأزمات، إن الإصابات اليوم توزعت كما يلي: “268 إصابة من عمان، و4 من الكرك، و43 من البلقاء، و6 حالات من إربد، 26 حالة من الزرقاء، حالة من معان، وحالة من عجلون، حالة محلية من مأدبا، و4 حالات محلية في المفرق”.

وأوضح وزير الصحة، أن حالتي الوفاة اللتين سجلتا اليوم تعودان، لمواطنين ثمانيني وسبعيني، ما يرفع  عدد حالات الوفاة منذ بدء الجائحة إلى 35 حالة.

كما أعلن عن “تسجيل 98 حالة شفاء جديدة”.

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