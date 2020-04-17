جابر يؤكد حرص الوزارة على توفير المخزون الاستراتيجي من الأدوية

عمان – الغد – أكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر حرص الوزارة على توفير المخزون الاستراتيجي من الادوية والمستلزمات الطبية التي تساهم في تعزيز وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين وتوفير الادوية لهم.

واضاف الدكتور جابر خلال زيارته الى مستشفى الملكة رانيا في لواء البتراء اليوم تأتي ضمن الزيارات الميدانية المفاجئة للاطلاع على طبيعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتلمس الاحتياجات الضرورية للمرضى والمراجعين في اقسام الطوارئ من جهة والكوادر الطبية العاملة فيها.

وبين الدكتور جابر ان الوزارة تتابع توفر المخزون الاستراتيجي في جميع المستشفيات والمواقع الصحية التابعة للوزارة في مختلف مناطق المملكة اذ يعتبر مستشفى الملكة رانيا في لواء البتراء من المواقع الصحية الهامة من حيث استقبال المراجعين بشكل كبير، الامر الذي يتطلب توفر المخزون من الادوية والمستلزمات الطبية فيه باستمرار.

واطلع الدكتور جابر خلال جولته في اقسام مستشفى الملكة رانيا يرافقه متصرف لواء البتراء الدكتور منصور العبادي ومدير المستشفى الدكتور محمد النوافلة، حيث جالوا في قسم الاسعاف والطوارئ وغرف العزل التي تم تجهيزها لاستقبال الحالات التي قد تكون مصابة بفيروس كورونا لاقدر الله.

كما اطلع الدكتور جابر على قسم العناية الحثيثة وتفقد المرضى الراقدين على اسرة الشفاء والخدمة الطبية المقدمة لهم ضمن المستوى المطلوب.

واستمع الدكتور جابر الى ايجاز قدمه مدير المستشفى الدكتور محمد النوفلة حول واقع الخدمات الطبية المقدمة من قبل الكوادر الطبية في المستشفى للمراجعين لاسيما في قسم الطوارئ،

كما بين استعداد المستشفى من خلال تجهيز 10 غرف عزل تحتوي على الاجهزة الطبية اللازمة، وكوادر مجهزة وفرق متخصصة، لاستقبال اي حالة لاقدر الله باصابتها بفيروس كورونا في المنطقة.

وفي السياق ذاته ثمن وزير الصحة الدكتور سعد جابر دور الكوادر الطبية والمتطوعة وجيع المعنيين من الاجهزة الامنية والدفاع المدني في اللواء على التعاون الذي يعكس روح الفريق الواحد في مختلف المواقف ولا سيما في هذه الازمة.

كما قدم جابر شكر وتقدير جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم للكوادر الصحية لما تقوم به للنهوض بمستوى الخدمات الطبية التي تقدمها الوزارة من خلال مستشفياتها ومراكزها الصحية المنتشرة في كافة انحاء المملكة.

من جانبه اكد الدكتور النوافلة على توفر المخزون الدوائي والمستلزمات الطبية لاسيما ادوية الامراض المزمنة والتي باشرت الكوادر الطبية المتطوعة بالتعاون مع الكوادر الطبية والصيدلانية في المستشفي بتوزيعها الى مستحقينها ضمن النظام المحوسب.