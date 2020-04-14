جابر يبحث مع النقابات الصحية سبل التعاون بين القطاع العام والقطاعات الصحية

عمان – الغد – بحث وزير الصحة الدكتور سعد جابر في مكتبه اليوم مع نقباء النقابات الصحية “الأطباء واطباء الأسنان والصيادلة والممرضين” ، سبل التعاون بين القطاع الحكومي والقطاعات الصحية الاخرى فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

واشار نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس انه عرض على وزير الصحة العديد من المطالب المتعلقة بالاطباء حيث اكد له الوزير انه لا نية للوزارة كما يشاع في تخفيض قيمة الحوافز للاطباء او وقف او تخفيض مكافاة العمل الاضافي وبخصوص قراره بالموافقه على فتح العيادات الخاصة اشار الى ان هذا القرار يحتاج إلى امر دفاع من لجنة ادارة الازمات وانه يأمل ان يصدر الامر قريبا واكد الوزير حرص وزارة الصحة في الاستمرار في التعاون مع مختلف القطاعات الصحية المعنية للاستعداد التام لمواجهة وباء كورونا وكذلك دعم الجهود وتقديم الامكانيات الوقائية للكوادر الطبية وانه يثمن لهذه الكوادر جهودها الجبارة في هذه المرحلة التي يمر بها الاردن في مواجهة هذا الوباء