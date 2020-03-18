جابر يتفقد جاهزية الكوادر الطبية المتواجدة في الفنادق المخصصة للحجر الصحي بعمان

عمان-الغد – تفقد وزير الصحة الدكتور سعد جابر مساء الأربعاء، جاهزية الكوادر الطبية المتواجدة في الفنادق المخصصة للحجر الصحي في عمان والاجراءات المقدمة للمقيمين في الحجر الصحي على مدار الساعة.

واطلع الدكتور جابر خلال جولته على الإجراءات التي تقوم بها الكوادر الطبية لجميع المقيمين المحجور عليهم في فنادق العاصمة عمان وتقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية ومستوى الاقامة الفندقية المطلوبة.

واستمع الدكتور جابر إلى الكوادر الطبية المتواجدة واحتياجاتهم بمخزون وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية من خلال تأمين الفحوصات الطبية والاطمئنان على صحتهم لحظة بلحظة لضمان سلامتهم أثناء فترة اقامتهم بالحجر لمدة ١٤ يوما.

وبين جابر ان الفرق الطبية على تواصل مباشر معه شخصيا لاسيما في حال اكتشاف اي حالة يشتبه بثيوت إصابتها او ظهور الأعراض عليها، ليتم إخلاؤها من الفندق إلى مستشفى الأمير حمزة للعزل وتقديم العلاج لها على الفور.

واوضح جابر ان جميع القادمين إلى الأردن عبر المطارات والمعابر الحدودية الذين دخلو المملكة اعتبارا من الاثنين الماضي ادخلوا إلى الحجر الصحي في مرافق فندقية مخصصة حددتها الحكومة في منطقتي البحر الميت والعاصمة عمّان لتأمين الراحة وإكمال مدة الحجر الصحي في ظروف مهيئة ومناسبة وضمن اهتمام كبير وبتوجيهات ملكية ترتقي بمستوى الخدمة التي تقدمها الحكومة للمواطنين.