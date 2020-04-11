جابر يتفقد محافظة المفرق

عمان- الغد- تفقد وزير الصحة الدكتور سعد جابر مستوى الخدمات الصحية في محافظة المفرق واستعداد الكوادر الطبية والفرق الصحية العاملة من خلال اجراء الفحوصات التي تقوم بها في مواجهة فيروس كورونا.

واستهل الدكتور جابر جولته الى اقسام الاسعاف والطوارئ في مستشفى البادية الشمالية رافقه فيها محافظ المفرق ياسر العدوان ومدير الصحة الدكتور هاني عليمات ومدير المستشفى الدكتور عبدالله شامخ، واطلع على توفر وتوفر المخزون الدوائي لاسيما الادوية المزمنة، وإجراءات مسح حديثي الولادة في المراكز الصحية وتوزيع الادوية المزمنة للمرضى.

وتحدث الدكتور جابر خلال زيارته الى الكوادر الطبية والتمريضية والفنية، مثمنا ادائهم وتفانيهم من خلال عملهم المتواصل والانساني ، مؤكدا اعتزازه بالإجراءات الكفؤة التي يقدمونها في تحقيق الانجازات العظيمة في حماية الوطن والانسان بكل ثقة.

كما اطلع على سير عمل الكوادر الطبية والفرق المتطوعين في ايصال الادوية المزمنة للمرضى وآلية توزيعها ضمن مستوى يراعى فيه اولوية ايصال تلك الادوية الى اماكن سكنهم بيسر وسهولة، بالإضافة الى الاطمئنان على إجراءات مسح حديثي الولادة التي يجرى في المراكز الصحية، عن كثب.

وفي زيارته الى مستشفى المفرق اطمأن على الكوادر الطبية المتواجدة في المستشفى والمراجعين والمرضى الراقدين على اسرة الشفاء، واستمع من مدير المستشفى الدكتور رائد شهاب الى الاجراءات التي يقدمها الكوادر الطبية والوقائية في مواجهة فيروس كورونا وتوفر الادوية والمستلزمات الطبية واداء الكوادر في استقبال الحالات في اقسام الطوارئ بكفاءة عالية.

وفي زيارته الى مخيم اللاجئين (الزعتري) اطمأن الدكتور سعد جابر على فرق الرصد الوبائي المتخصصة التي تعمل وبشكل متواصل من خلال تطبيق بروتوكول منظمة الصحة العالمية، واتخاذ سبل الوقاية الصحية والسلامة العامة ومنع العدوى من خلال التوسع بإجراء فحوصات عشوائية والتأكد من عدم تسجيل اي اصابة بالفيروس في المخيم.

وتفقد الدكتور جابر في جولته الى مخيم (الزعتري) للاجئين السوريين الاجراءات التي تنفذها فرق الاستقصاء الوبائي وضمن سياسة وزارة الصحة التوسع في الفحوصات المخبرية العشوائية داخل المخيم للتأكد من خلوه من فيروس كورونا.

مضيفا أن الفرق اجرت فحوصات وعينة عشوائية خلال اليوم شملت اعدادا كبيرة من اللاجئين المقيمين في المخيم واطمأن على المستشفيات والمراكز الصحية المتنقلة داخل مخيم الزعتري.