جابر يتفقد مشروع مبنى الطوارئ الجديد في مستشفى البشير

عمان- الغد- تفقد وزير الصحة الدكتور سعد جابر اليوم مشروع مبنى مستشفى الطوارئ الجديد في مسشفى “البشير” والتي جاءت ضمن الجولات الميدانية التي يقوم بها للاطلاع على سير العمل في مختلف مواقع تقديم الخدمة بجميع مستوياتها.

وبين الدكتور جابر خلال زيارته صباح اليوم الى مبنى الطوارئ الجديد في مستشفى البشير للاطلاع على مستوى ونسبة الانجاز الذي وصل اليه ضمن المستويات المطلوبة حيث سيتسع الى 150 سرير

وبين الدكتور جابر أن مشروع إنشاء مستشفى الإسعاف والطوارئ يكتسب أهمية بالغة ويأتي ليلبي حاجة ملحّة في مواجهة الازدياد الكبير في أعداد المراجعين ولإحداث مزيد من التنظيم في البنية الهيكلية الهندسية للإسعاف والطوارئ، بما يسهل تقديم الخدمة وفق المعايير العالمية الفضلى التي تنعكس ايجابا على الكوادر والمراجعين على حد سواء.

وبين ان نسبة الانجاز في مستشفى الطوارئ الجديد وصلت الى 99% حيث سيستقبل المراجعين في جميع الاختصاصات الطبية كالعظام والباطني والجراحة والاطفال بالاضافة الى غرف العناية الحثيثة، علما ان اكثر من 50 ألف مواطن يراجعه شهريا.

كما اطلع الدكتور جابر على مستوى الانجاز في مبنى الباطني القديم الذي سيخصص بعد الانتهاء من اعمال الصيانة والتاهيل الى مستشفى متخصص للعناية الحثيثة وبسعة 68 سريرا، وتجهيزه باحدث الاجهزة الطبية المتخصصة.

وبين الدكتور جابر خلال زيارته الى مستشفى الجراحة القديم الذي يخضع حاليا الى صيانة وتاهيل، ليتم تطويره وتحديثة ليصبح مستشفى للجراحة المتخصصة حيث يشتمل على وحدة قسطرة قلبية وجراحة الاوعية الدموية والشرايين وجراحة الصدر و 3 غرف عمليات وغرف عناية حثيثة مجهزة بكامل التجهيزات الطبية الحديثة، وبسعة اجمالية 78 سريرا، لافتا الى انه سيتم الانتهاء من صيانة المستشفيين الباطني القديم والجراحة القديم والعمل بهما قريبا خلال الخمسة اشهر القادمة.

واشار جابر انه سيقوم بزيارات دورية “للبشير” ومختلف المواقع الصحية التابعة لوزارة الصحة بهدف الوصول الى مستوى انموذجي للصحة العامة في الأردن، وسيتم إطلاع المواطنين وباستمرار على العمل المتعلق برفع سوية الخدمات الصحية المقدمة.

ويعتبر تحديث مشروع مبنى مستشفى الطوارئ الجديد نقلة نوعية في بنائه الهندسي المتطور والمداخل الخاصة بالمرضى وسيارات الاسعاف بالاضافة الى مهبط الطائرة العامودية مما يعكس نوعية خدمات متقدمة بجميع محاورها، علما ان مشروع بناء تطوير مبنى مستشفى الطوارئ الجديد في البشير جاء بدعم من حكومة الولايات المتحدة للأردن.