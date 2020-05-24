جابر يتفقد واقع الخدمات الصحية في الزرقاء

عمان- الغد- تفقد وزير الصحة الدكتور سعد جابر اول ايام عيد الفطر السعيد واقع الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في محافظة الزرقاء وجاهزية الكوادر الطبية والتمريضية في استقبال المرضى في كل من مستشفى الزرقاء الحكومي ومستشفى الامير فيصل.

واستهل الدكتور جابر زيارته في مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد للاطلاع على الخدمات الطبية والخدمية المقدمة المرضى الراقدين على اسرة الشفاء في المستشفى، كما اطمأن على جاهزية الكوادر الطبية المناوبة وفرق التقصي.

كما اطلع الدكتور جابر على جميع الامكانيات الطبية والجاهزية لاستقبال الحالات في قسم الطوارئ، ونوعية وجودة خدمات الاعاشة من وجبات الغذاء المقدمة للمرضى والعاملين في المستشفى على حد سواء.

واستمع الدكتور حابر الى الكوادر الطبية والتمريضية والدور الذي يقومون به من خدمات طبية وفحوصات دقيقة في استقبال المرضى في اقسام الاسعاف والطوارئ، مثمنا الدور الايجابي الذي تنهض به الكوادر لاسيما خلال الفترة الحالية لمجابهة فيروس كورونا.

وابلغ الدكتور جابر تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم لجميع الكوادر العاملة، وتحيات دولة رئيس الوزراء بتنفيذ الكوادر لرؤية سيد البلاد في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدنة للمواطنين.

ورافق الوزير خلال جولته مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور مبروك السريحين الذي بدوره تحدث حول جاهزية الكوادر الطبية في مختلف اقسام المستشفى لاسيما خلال فترة العيد، مشيرا الى ان المستشفىى يقدم اعلى مستويات الخدمة المطلوبة.

وتابع الدكتور جابر جولته في مستشفى الامير فيصل حيث التقى بالمراجعين في قسم الاسعاف والطوارئ واستمع الى المرضى الراقدين في قسم العناية المركزة ومستوى الرضى بالخدمات المقدمة لهم بالاضافة الي مطالبهم بشكل عام، ومتمنيا لهم الشفاء خلال زيارته هذه بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وتحدث مدير مستشفى الامير فيصل الدكتور نشأت فرح خلال مرافقته لجولة وزير الصحة في اقسام الاسعاف والطوارئ واقسام المستشفى والمرضى الراقدين، حول موجز الانجازات والجاهزية العالية للكوادر في تقديمرالخدمة الصحية بجميع مكوناتها.