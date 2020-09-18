جابر: يتم التقصي عن مصدر إصابة كلب بكورونا في إربد

عمان – أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، الجمعة، عن إصابة كلب في إربد بعد ظهور نتيجة عينة فحص فيروس كورونا المستجد “إيجابية” له.

وأضاف لـ “المملكة”، أن “أحد الفحوص المخبرية لأحد المختبرات الخاصة أثبتت “إيجابية” إصابة الكلب وقامت كوادر وزارة الصحة بأخذ العينة والتأكد حيث ثبت أنها “إيجابية”.

وأوضح جابر أنه “يتم حالياً البحث عن مكان مناسب لعزل الكلب المصاب وإيوائه، والتقصي عن مصدر الإصابة وفحص مالك الكلب واتباع البروتوكول الطبي المعتمد”.

وأكّد جابر أن إصابة الكلب تعتبر “من الحالات النادرة ونسبة إصابة الإنسان من الحيوان قليلة ولكنها ممكنة”.

من جهته قال الناطق باسم لجنة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات لـ “المملكة”، الجمعة، إنه من الممكن أن تصاب الكلاب والقطط وبعض الحيوانات الأليفة بفيروس كورونا الذي يسببه كوفيد-19، إلا أنها ليست مصدر مهم للعدوى لدى الإنسان وتكون في حالات نادرة.

وأشار إلى أن هناك تقارير سابقة صدرت عن إصابة الكلاب والقطط بالفيروس في بعض الدول.