جابر يدعو “المستشفيات الخاصة” لتجهيز غرف عزل للمصابين بكورونا 

محمد الكيالي

عمان – دعا وزير الصحة الدكتور سعد جابر، رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، الإيعاز للمستشفيات في القطاع الخاص بالعمل لتجهيز غرف عزل للحالات المشتبه باصابتها بفيروس كورونا المستجد.

واضاف جابر في كتاب وجهه للدكتور الحموري، انه على مستشفيات القطاع الخاص أخذ عينة انفية بلعومية وإرسالها إلى أحد المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة سواء من القطاع العام او الخاص.

واكد وزير الصحة أنه في حال ثبوت الإصابة،فإنه يتم نقل الحالة إلى مستشفى الأمير حمزة إذا كانت من محافظات الوسط أو الجنوب وإلى مستشفى الملك عبدالله المؤسس إذا كانت الحالة من محافظات الشمال.

وشدد جابر على أن نقل الحالات يكون عبر سيارات الإسعاف التابعة للمستشفيات الخاصة أو من خلال الدفاع المدني.

ولفت وزير الصحة في الكتاب انه في حال كانت نتيجة العينة سلبية أو غير قابلة للنقل، تبقى في نفس المستشفى الخاص ويتم التعامل معها حسب الأصول.

[email protected]