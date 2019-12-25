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جابر يطمئن على صحة المطران حنا

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المطران عطالله حنا على سرير الشفاء في مستشفى الأردن (تصوير ساهر قدارة)

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عمان- الغد- اطمأن وزير الصحة، سعد جابر، أمس، على صحة رئيس أساقفة سبسطية الروم الارثوذوكس المطران الأب عطا الله حنا الذي يرقد على سرير الشفاء في مستشفى الأردن إثر تعرضه إلى عارض صحي ألم به، وتمنى له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية وهنأهُ والمسيحيين في الأردن وفلسطين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
وعبر الأب عطا الله حنا عن عميق شكره وامتنانه لجلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة الأردنية على الرعاية التي تم إحاطته بها ونقله إلى الأردن لتلقي العلاج.
وأكد تمسك الكنيسة واعتزازها بالوصاية الهاشمية على سائر المقدسات المسيحية في القدس الشريف.
وكان حنا حمل في تصريح لـ”الغد”، إسرائيل ما حصل معه بعد إصابته بمادة سامة تم رشها في محيط منزله بالقدس قبل أيام.
وقال، إنّ جمعية إسرائيلية متخصصة بالمكتبات والارشيف “قامت برش مواد سامة داخل البطريركية بالقرب من مكان سكنه”، موضحا أن “ما جرى قد يكون محاولة اغتيال أو إبقائي مريضا طيلة الحياة، وأن المادة السامة لها تداعيات خطيرة خاصة على الجهاز العصبي”.- (بترا)

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