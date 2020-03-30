جابر يقرر عدم استيفاء قيمة أجور المعالجة خلال سريان قانون الدفاع

عمان – الغد – قرر وزير الصحة الدكتور سعد جابر عدم استيفاء قيمة اجور المعالجة بما فيها الادوية خلال فترة سريان قانون الدفاع وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه.

ووجه جابر كتابا إلى مدير إدارة التأمين الصحي اعلمه فيه بقرار عدم استيفاء قيمة أجور المعالجة والادوية في المستشفيات الحكومية والمراكز والعيادات الصحية في مختلف المحافظات نظرا للظروف التي تمر بها المملكة حاليا وتنفيذا للخطة الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا ولضمان استدامة العمل وحفاظا على صحة المواطنين والمرضى وللحد من المراجعات الخاصة بصرف الادوية.

وطالب جابر باعداد مطالبات مالية باسماء المرضى الذين استفادوا من المعالجة على أن يتم تحصيل قيمة الاجور منهم بعد انتهاء العمل بقانون الدفاع على أن تتولى إدارة المستشفيات ومديريات الصحة والمراكز والعيادات الصحية في المحافظات تحصيل قيمة المطالبات المالية المستحقة على المرضى بعد انتهاء العمل بقانون الدفاع.