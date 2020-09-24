جابر يوعز بإنشاء مختبر مركزي في الزرقاء وآخر في العقبة

عمان – قال مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء خليل الرواحنة الخميس، إن وزير الصحة سعد جابر أوعز بإنشاء مختبر مركزي في مستشفى الزرقاء الحكومي في المحافظة، ويتوقع الانتهاء منه خلال أيام.

وأضاف الرواحنة أن إنشاء المختبر هدفه إصدار نتائج العينات المأخوذه من فرق التقصي الوبائي للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد بشكل أسرع.

وبين الرواحنة أن إنشاء المختبر في الزرقاء سيخفف الضغط على المختبر المركزي في عمان.

كما قال مدير صحة العقبة صائب أبو عبود إن وزير الصحة أوعز بإنشاء مختبر جديد تابع لوزارة الصحة لإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا في محافظة العقبة.

وبين أبو عبود أن المختبر سيعمل بطاقة يومية تصل إلى 1500 عينة.المملكة