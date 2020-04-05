جابر يوعز لضمان فحص عينات كورونا الواردة للمختبرات بطرق آمنة

عمان- الغد- أوعز وزير الصحة الدكتور سعد جابر إلى الجهات المعنية في المختبرات المركزية باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان فحص العينات الواردة للمختبرات ضمن المعايير المطلوبة من قبل الكوادر الفنية المتواجدة على مدار الساعة لاسيما فحص وتشخيص فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال تفقده المختبرات المركزية اليوم الأحد، للاطلاع على جاهزية الكوادر وطرق نقل واستقبال العينات بطريقة آمنة للمختبر، وضمن وسائط تضمن السلامة والمعايير المطلوبة لاسيما في الظروف التي تمر بها المملكة جراء فيروس كورونا.

وثمن الدكتور جابر دور الكوادر العاملة في المختبرات المركزية والجهود المبذولة، ونقل تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني لجميع الكوادر العاملة على ما يقومون به من جهود جبارة لفحص العينات والمرضى.

واستمع الدكتور جابر خلال الجولة التي رافقته فيها مديرة المختبرات المركزية الدكتورة آسيا عدوان، إلى شرح مفصل حول بروتوكول الفحوصات التي تقوم بها الكوادر لفحص عينات فيروس كورونا، مشيرة إلى فحص نحو 350 إلى 500 عينة يوميا.

وبينت عدوان أن الفحوصات تتم بطريقة البلمرة الجزئية (pcr)، وهي الطريقة المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.